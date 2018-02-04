لبنان تتسلم 8 آليات قتال مدرعة من برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية

لبنان تتسلم 8 آليات قتال مدرعة من برنامج المساعدات العسكرية الأمريكيةالأحد، 04 فبراير 2018 05:10 ص
آليات عسكرية فى لبنان
بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى - فى بيان السبت - تسلمه فى ميناء بيروت الدفعة الثانية من برنامج المساعدات العسكرية الأميركية وتضم 8 آليات قتال مدرعة نوع "برادلي".
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