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لبنان تتسلم 8 آليات قتال مدرعة من برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية

الأحد، 04 فبراير 2018 05:10 ص
لبنان تتسلم 8 آليات قتال مدرعة من برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية آليات عسكرية فى لبنان


بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى - فى بيان السبت - تسلمه فى ميناء بيروت الدفعة الثانية من برنامج المساعدات العسكرية الأميركية وتضم 8 آليات قتال مدرعة نوع "برادلي".


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لبنان

الجيش اللبنانى

تسلم 8 آليات قتال مدرعة

المساعدات العسكرية الأمريكية



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