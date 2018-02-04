كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل بعد عطل استمر قرابة الأسبوع

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل بعد عطل استمر قرابة الأسبوعالأحد، 04 فبراير 2018 12:00 ص
عامود إنارة
(أ ش أ)
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أعلنت شركة كهرباء محافظات قطاع غزة عودة الخطوط المصرية للعمل، مساء السبت ، بعدما كانت متعطلة منذ قرابة الأسبوع.
وقال مدير الإعلام فى شركة كهرباء غزة محمد ثابت: " يمكننا الحديث عن جدول 6 ساعات من يوم غد، لافتا إلى أن ذلك مرهون باستمرارية تدفق الكهرباء المصرية للقطاع بعد إصلاحها".
وشكر ثابت طواقم الشركة المصرية والفلسطينية التى بذلت جهود كبيرة من أجل ضمان سرعة اصلاح الأعطال.
يشار إلى أن خطوط الكهرباء المصرية تغذى غزة بـ24 "ميجاوات".
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