قوات أمريكية فى إسرائيل تنشر أنظمة دفاع مضادة للصواريخ





غزة (أ ش أ)

نشرت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ فى جميع أنحاء إسرائيل قبيل بدء المناورات العسكرية "كوبرا العرعر" التى تعقد كل عامين.

وأكد الجيش الإسرائيلى - فى بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن المناورات واسعة النطاق التى تستمر خمسة أيام ستحاكى هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل من كل الجبهات وستقوده القوات الجوية الإسرائيلية.

وذكر البيان أن هذه المناورات هى جزء من استراتيجية طويلة الأجل وجزء من التعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلى والأمريكى.

وشهدت آخر مناورات "كوبرا العرعر" فى يونيو 2016 مشاركة أكثر من 3 آلاف جندى أمريكى فيما يعتبر التدريب الرئيسى لقسم الدفاع الجوى الإسرائيلى.