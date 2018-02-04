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قائد عسكرى يمنى: وضعنا خطة عسكرية لتحرير شمال صعدة

الأحد، 04 فبراير 2018 04:57 م
قائد عسكرى يمنى: وضعنا خطة عسكرية لتحرير شمال صعدة اليمن


كتبت إيمان حنا
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قال قائد اللواء الخامس حرس حدود في جبهة علب اليمنية، العميد صالح قروش، اليوم، إن هناك خطة عسكرية لمواصلة تحرير مناطق شمال صعدة، حسبما ذكر موقع العربية.

وأشار إلى أن الخطة بدأت من جبهة علب وتعد واحدة من أهم الجبهات القتالية التي تمكنت فيها قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم ميداني، أهمها السيطرة على منفذ علب البري ومساحات واسعة في المنطقة.

وكشف قروش، أن الجيش الوطني تمكن حتى الآن من تحرير مساحات كبيرة في جبهة علب، مبيناً أن أبرز الأماكن المحررة من الميليشيات بلغت قرابة عشرة كلم في عمق منطقة باقم، وتتمثل في "مدينة مندبة وجبل الشعير والتباب السود وتبة الخزان" ومنفذ علب الذي يعد من أهم المنافذ البرية.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 12 غارة استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من محافظة صعدة الحدودية، وتحديدا في منطقتي آل عمار والمهاذر بمديرية سحار وفي مدينة صعدة نفسها.


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