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فيديو.. "حدائق الحيوان": تركيب كاميرات خلال شهر.. وتذكرة الـ 5 جنيهات عائقا كبيرا

الأحد، 04 فبراير 2018 08:48 م
فيديو.. "حدائق الحيوان": تركيب كاميرات خلال شهر.. وتذكرة الـ 5 جنيهات عائقا كبيرا الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه سيتم الانتهاء من تركيب الكاميرات خلال شهر، مضيافاً أن تحديد سعر تذكرة الدخول بـ5 جنيهات كما هو الوضع الحالى يمثل عائقاً كبيراً.

وأشار رجائى، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، إلى أن النظافة هى السمة الأساسية للحديقة، موضحا أن عدد الزائرين للحديقة وصل إلى 55 ألفا الجمعة الماضية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه طالب وزارة المالية أكثر من مرة بتخصيص بنود لشراء الحيوانات وفى انتظار الرد .

 

 

 


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حدائق الحيوان

الكاميرات

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