فوز الرئيس اناستاسيادس فى الانتخابات القبرصية بحسب استطلاعات الرأى

فوز الرئيس اناستاسيادس فى الانتخابات القبرصية بحسب استطلاعات الرأىالأحد، 04 فبراير 2018 06:35 م
الانتخابات الرئاسية القبرصية
أ ف ب
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أفادت استطلاعات الرأى لدى الخروج من مراكز الاقتراع، أن الرئيس القبرصى المنتهية ولايته نيكوس اناستاسيادس فاز الأحد، فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى مواجهة المرشح اليسارى ستافروس مالاس.
وأفاد استطلاع لقناة "سى واى بى سي" العامة أن الرئيس المحافظ حصل على ما بين 54,5 و59,5 % من أصوات القبارصة اليونانيين مقابل ما بين 40,5 و45,5 % لمالاس. وأظهر استطلاعان آخران لقنوات خاصة النتيجة نفسها.
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