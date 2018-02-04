فندق "ريتز" بالرياض يعيد فتح أبوابه فى 11 فبراير بعد إغلاقه





أ ف ب

يعيد فندق "ريتز-كارلتون" فى الرياض فتح أبوابه فى 11 فبراير بعد أن كان لأكثر من 3 أشهر مقرا لاحتجاز عشرات من الامراء والشخصيات السياسية ورجال الأعمال السعوديين فى إطار حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

وأكد موظف يعمل فى الفندق الأحد لفرانس برس، أن الحجوزات ستبدأ اعتبارا من ظهر 11 فبراير وأن الغرف متاحة للحجز على موقعه الإلكتروني، فى حين كان حدد فى وقت سابق تاريخ 14 الجارى لإعادة فتح الفندق.

وكان هذا الفندق الفخم الذى ينزل فيه عادة رؤساء دول ووزراء ورجال أعمال، أغلق فى الرابع من نوفمبر بعد اطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد بمبادرة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

واحتجزت شخصيات رفيعة بين أكثر من 381 مشتبها بهم كانوا موضع تحقيق فى الفندق الشهير.