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خلال ندوة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب..

فقيه دستورى: استقلالية الأزهر ضمانة لمصر والأمة العربية والإسلامية

الأحد، 04 فبراير 2018 10:16 م
فقيه دستورى: استقلالية الأزهر ضمانة لمصر والأمة العربية والإسلامية الفقيه الدستورى د.صلاح فوزى


كتب لؤى على
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فى إطار سلسلة الندوات والفعاليات التى يحتضنها جناح الأزهر الشريف فى معرِض القاهرة الدولى للكتاب، عقدت، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "استقلال الأزهر ضمانة لأداء رسالته"، حاضر فيها الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، ودارت الندوة حول دور الأزهر الشريف وأهمية استقلاله كضمانة لأداء رسالته.

 

وقال الفقيه الدستورى د. صلاح فوزى إن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة وفقا لما نص عليه الدستور، الذى شددت مواده كذلك على أن أخذ الرأى من الأزهر الشريف يكون مصدر ثقة والتزام وتقدير واحترام، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى الإمام الأكبر استقلالية تامة فى التنظيمات الإجرائية، وجعل الوظيفة الوحيدة التى لا يجوز عزل شاغلها هى وظيفة شيخ الأزهر.

 

وأضاف د. فوزى أن الأزهر الشريف يحافظ على الدين ويوضح المفاهيم الحقيقية وينقل المعلومة الموثوقة منذ أكثر من ألف عام، موضحًا أن الأزهر منفتح على كل المذاهب ويقبل الرأى الآخر ويؤمن بالحوار، وبأن المعرفة والحكمة ليست لفرد دون سواه.

 

وأكد الفقيه الدستورى أن وظيفة ودور الأزهر الشريف ليست مصرية فقط وإنما تمتد لتشمل العالم العربى والإسلامى؛ لأن الأزهر يخاطب مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، لافتًا إلى أن استقلالية الأزهر الشريف ضمانة لمصر والعالم العربى والإسلامى.

 

وبين فوزى أن الأزهر الشريف مؤسسة منضبطة لا تشدد فيها ولا غلو، ويدعو للمواطنة والتيسير ويرسخ سماحة الدين وأفكاره الوسطية المعتدلة وبه أقدم جامعة فى العالم.

 

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاص به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 


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