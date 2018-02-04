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"غرفة الشركات" تناقش خطة المعارض وسياحة الحوافز مع هيئة التنشيط الأسبوع المقبل

الأحد، 04 فبراير 2018 03:00 ص
"غرفة الشركات" تناقش خطة المعارض وسياحة الحوافز مع هيئة التنشيط الأسبوع المقبل مودى الشاعر، رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات، بغرفة شركات السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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قال مودى الشاعر، رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الأسبوع المقبل، لوضع رؤية لخريطة المعارض الدولية المقرر المشاركة فيها خلال العام الجارى، وخطة الترويج لسياحة "الحوافز –المؤتمرات" موضحا أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة التجديد فى تصميم الجناح المصرى بهدف الظهور اللائق بكافة المعارض الخارجية.

وأضاف رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعادة النظر فى عدد المعارض التى تشارك بها الهيئة بالخارج لتحديد أهميتها من عدمه، لافتا إلى أن الجناح المصرى المشارك حاليا فى المعرض السياحى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لا يليق بسمعة مصر إطلاقا، مشيرا إلى أن الجناح يضم " كاونتر" لشركة مصر للطيران، وآخر لفندق واحد فقط، مؤكدا أن السوق البلجيكى من الأسواق الهامة المصدرة للحركة السياحية لمصر.

وتابع "الشاعر" قائلا: إن الاجتماع سيناقش خطة الهيئة فى التسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية، مقترحا أن يتم التعاقد مع شركة علاقات عامة ودعاية بكل سوق سياحى مصدر للحركة الوافدة لمصر، لتحقيق أكبر عائد ترويجى، لافتا إلى أن هذا الخطوة سيكون لها مردود إيجابى لدفع التدفقات السياحية، لأن الشركة ستكون قادرة على وضع خطط تسويقية تتماشى مع السائحين المستهدفين من هذا السوق.


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