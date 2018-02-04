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غدًا.."الغرف السياحية" تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش التدريب والطيران العارض

الأحد، 04 فبراير 2018 11:02 م
غدًا.."الغرف السياحية" تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش التدريب والطيران العارض نورا على رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية


كتبت – ميرف رشاد
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أعلنت نورا على، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، عقد أولى اجتماعات اللجنة بكافة تشكيلها، غدا الاثنين بمقر الاتحاد، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث استراتيجية النهوض بالقطاع السياحى خلال الفترة المقبلة، عبر عدة آليات سيحدد ها أعضاء اللجنة لزيادة حجم التدفقات السياحية من كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية المصرية علاوة على الأسواق الواعدة والتى يجب دراستها بشكل علمى.

 

وقالت رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك عدد الملفات الهامة التى يجب التركيز عليها فى القريب العاجل وعلى رأسها ملف التدريب الذى يعد عصب صناعة السياحة، من أجل الارتقاء بالخدمات  المقدمة للسائحين، مشددة على ضرورة البدء فورا فى إعادة تأهيل العاملين بالقطاع والتغلب على مشكلة هروب العمالة المدربة نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية.

 

وأضافت، أن الملف الثانى لا يقل أهمية عن منظومة التدريب وهو ملف دعم الطيران العارض وسداد المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات بالخارج منذ عام 2016، للحفاظ على سمعة مصر والتزامها مع شركائها بالخارج، معلنة عن إجراء حوار مجتمعى يشارك فيه كافة أبناء القطاع حول تحديث منظومة التشريعات الحاكمة الصناعة. 

 

وكشفت رئيس الاتحاد، عن تشكيل عدد من اللجان بالاتحاد سيتم الإعلان عنها عقب الاجتماع، تسهم فى وضع رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع.  

 

 


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