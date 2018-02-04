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عودة خدمات الإنترنت والاتصالات بالوادى الجديد بعد انقطاعها صباح اليوم

الأحد، 04 فبراير 2018 05:43 م
عودة خدمات الإنترنت والاتصالات بالوادى الجديد بعد انقطاعها صباح اليوم محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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عادت خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى بمحافظة الوادى الجديد منذ قليل، بعد انقطاعها صباح اليوم بسبب عطل فى كابلات الاتصال التى انقطعت بالقرب من نقطة النقب على طريق الخارجة أسيوط، واستغرقت أعمال الإصلاح حوالى 10 ساعات، مما أدى لتوقف كافة الخدمات بالبنوك ومكاتب البريد وخدمات الإنترنت والاتصال فى شبكات المحمول.

وأفاد مصدر بالشركة المصرية للاتصالات أن هذا الانقطاع خارج عن إرادة الشركة بسبب انقطاع الكابلات فى نقطة نائية على طريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور تحركت فرق الصيانة إلى موقع العطل وتم إصلاح الخطوط وعادت الخدمات مرة أخرى للعمل بعد توقف لعدة ساعات، مؤكدا على أنه يجرى متابعة أعمال الصيانة وقياس سرعة الإنترنت وجودة الخدمة فى الاتصالات التى عادت تدريجيا إلى العمل فى كافة مناطق المحافظة مرة أخرى.

 


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