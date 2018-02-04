عميدة آداب عين شمس: إطلاق حملة الأسبوع المقبل للتوعية بالمشاركة بالانتخابات

عميدة آداب عين شمس: إطلاق حملة الأسبوع المقبل للتوعية بالمشاركة بالانتخاباتالأحد، 04 فبراير 2018 01:45 م
سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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كشف الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية بصدد إطلاق حملة بالكلية لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى، لتحفيز الطلاب وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لصناعة مستقبلهم ، قائلة "الشباب هم أملنا فى بكرة ومستقبل مصر" .
ووجهت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات صحفية لها، رسالة للطلاب قائلة "أنتم أملنا فى بكره ومستقبل مصر ويا ريت يكون عندكوا الوعى وتنزلوا واشتركوا فى صياغة مستقبلكم ".
وأشارت القلينى إلى أنه فى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة سيتم التركيز فى مشروعات تخرج الطلاب على موضوعات تخدم الاشخاص ذوى الإعاقة.
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