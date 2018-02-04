عملة إيران تهوى أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها





كتبت إسراء أحمد فؤاد

تواصل العملة الإيرانية الهبوط إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار، حيث شهدت أسواق العملة اليوم الأحد، هبوطا حادا وتاريخيا للتومان الإيرانى، حيث وصل سعر الدولار الواحد 4800 تومان، وذلك على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، حول تعديل الصفقة النووية المبرمة فى 2015 بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

كان سعر صرف الريال الإيرانى أمام العملات الأجنبية شهد تذبذبا حادا منذ نهاية يناير الماضى، واستمر فى الهبوط مع بداية شهر فبراير.

كما شهدت العملة ألإيرانية أيضا تراجعا أمام اليورو حيث تم تداوله بـ 5960 تومان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، السبب الرئيسى لتراجع العملة هو نقص المعروض ورفع سعر العملة فى مكاتب الصرافة.

كان قد رئيس حذر البنك المركزى الإيرانى ولى الله سيف الأسبوع الماضى من شراء العملة، كما اعتبر الرئيس حسن روحانى الأسبوع الماضى أيضا أن تقلبات سعر العملة لن تستمر طويلا.

وتسعى الولايات المتحدة إلى استقطاب شركاء الاتفاق النووى الأوروبيين الموقعين على الاتفاقية، لإقناعهم بتعديلها وإعادة التفاوض مع إيران حول برنامجها الصاروخى الذى ترى الولايات المتحدة أنه يهدد حلفاءها.