عريقات: نتنياهو رفض لقاء مع الرئيس عباس برعاية بوتين





رام الله أ ش أ

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رفض لقاء مع الرئيس عباس برعاية بوتين فى موسكو.

وأوضح عريقات -فى تصريح صحفي- أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد شطب كل قرارات مجلس الأمن والشرعية العامة الخاصة بحل القضية الفلسطينية. وأن ما تقوله مندوبة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن نيكى هايلى هو عبارة عن انقلاب على النظام السياسى الفلسطيني.

وشدد على أن تطاول هايلى على الرئيس الفلسطينى محمود عباس "وقاحة سياسية"، وأشار عريقات إلى أن الإدارة الإمريكية والحكومة الإسرائيلية تبحثان عن أشخاص يقبلون بتصفية المشروع الوطنى الفلسطيني.