عاهل الأردن: لا أرى سلاما فى الشرق الأوسط بدون الدور الأمريكى





واشنطن (أ ف ب)

أعلن العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى، الاحد، أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأى أمل بحل سلمى بين إسرائيل والفلسطينيين، بالرغم من الانتقاد الواسع النطاق للموقف الاميركى الجديد حول القدس.

وقال الملك عبدالله الثانى فى لقاء اجراه معه فريد زكريا على قناة "سى ان ان" انه "لا يمكن ان يكون لدينا عملية سلام او حل سلمى بدون دور الولايات المتحدة".

واعتبر ان هذا الامر يبقى صحيحا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس من تل ابيب حيث توجد جميع سفارات الدول الاجنبية فى اسرائيل.

ووصفت عمان فى ديسمبر خطوة ترامب بانها "انتهاك لقرارات المجتمع الدولى وميثاق الامم المتحدة"، وجدد عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس مايك بنس الذى زار الشرق الاوسط الشهر الماضي.

وأشار الملك عبدالله فى مقابلته ان قرار ترامب "كان له ردّ فعل عنيفا"، وولد شعورا عند الفلسطينيين بانه لا يوجد وسيط نزيه.

لكنه اضاف "أنا أود أن أتمهل فى إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم (للسلام)".