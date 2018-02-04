video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن: لا أرى سلاما فى الشرق الأوسط بدون الدور الأمريكى

الأحد، 04 فبراير 2018 10:20 م
عاهل الأردن: لا أرى سلاما فى الشرق الأوسط بدون الدور الأمريكى الملك عبدالله الثانى العاهل الاردنى


واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى، الاحد، أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأى أمل بحل سلمى بين إسرائيل والفلسطينيين، بالرغم من الانتقاد الواسع النطاق للموقف الاميركى الجديد حول القدس.

وقال الملك عبدالله الثانى فى لقاء اجراه معه فريد زكريا على قناة "سى ان ان" انه "لا يمكن ان يكون لدينا عملية سلام او حل سلمى بدون دور الولايات المتحدة".

واعتبر ان هذا الامر يبقى صحيحا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس من تل ابيب حيث توجد جميع سفارات الدول الاجنبية فى اسرائيل.

ووصفت عمان فى ديسمبر خطوة ترامب بانها "انتهاك لقرارات المجتمع الدولى وميثاق الامم المتحدة"، وجدد عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس مايك بنس الذى زار الشرق الاوسط الشهر الماضي.

وأشار الملك عبدالله فى مقابلته ان قرار ترامب "كان له ردّ فعل عنيفا"، وولد شعورا عند الفلسطينيين بانه لا يوجد وسيط نزيه.

لكنه اضاف "أنا أود أن أتمهل فى إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم (للسلام)".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الأردن يغادر المملكة لإجراء فحوصات طبية فى الخارج

الأردن: إحباط تهريب 200 ألف قرص مخدر داخل مركبة شحن

عاهل الأردن

الأردن

اخبار الأردن

الشرق الأوسط

دور أمريكى



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة