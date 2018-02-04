ضبط 500 عبوة كريم مجهولة المصدر داخل محل أدوات حلاقة بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط 500 عبوة من الكريمات مجهولة المصدر بحوزة صاحب لمحل لبيع الكريمات وأدوات الحلاقة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، بورود معلومات للعميد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، ببيع أحد الاشخاص كميات من الكريمات مجهولة المصدر داخل المحل الخاص به، وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمود سويلم، وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة له، من ضبط المتحرى عنه "عايد .ح . ع" 43 عاما صاحب محل لبيع الكريمات وأدوات الحلاقة وبحوزته 500 عبوة من الكريمات المستوردة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تدل على مصدرها.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.