ضبط 45 ألف عبوة فوط صحية مسرطنة وغير صالحة بالفيوم





الفيوم - رباب الجالي

تمكن قسم شرطة مباحث التموين بالفيوم، من ضبط متهم لحيازة وترويج وبيع فوط صحية، منتهية الصلاحية داخل محافظه الفيوم.

كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة مباحث التموين تفيد قيام أحد الأشخاص بناحيه الجيزة، ببيع وترويج فوط صحية منتهية الصلاحية فى المناطق النائية بالفيوم مستقلا سياره لنقل الأثاث لايهام رجال الضبط القضائى بأن الحمولة عبارة عن أثاث مكتبى مستغل ذلك الأمر لتحقيق أرباح طائلة على حساب الصحة العامة للمواطنات جراء استخدام هذه الفوط غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

كلف اللواء خالد شلبى مدير الأمن، بتشكيل حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير ادارة البحث الجنائى، والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، وتمركزت الحملة بإحدى مداخل المحافظة بناحية مركز الفيوم التى تتردد عليها السيارة.

تم ضبط المدعو "على ع ب 46 سنة سائق السيارة، بتهمة الغش والتدليس بحيازه ونقل وترويج 45600 عبوة حفاضات ( فوط صحية) جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى، تم التحفظ على السياره وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم2161 جنح مركز الفيوم لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.