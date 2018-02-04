ضبط عاطل بحوزته 49 ألف قرص مخدر بالمنيا

أقراص مخدرة ـ أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مركز ديرمواس، من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة. تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائى إخطار يفيد ضبط عبد الرحمن ع. 24 سنة ومقيم القوصية - أسيوط وبحوزته جوال كبير بداخله 49.300 قرص لعقار الترامادول المخدر و2 هاتف محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه. بالعرض على مدير الأمن أمر بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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