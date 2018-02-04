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ضبط شبكة دعارة بمدينة أسيوط مكونة من 5 اشخاص تتزعمها "وردة "

الأحد، 04 فبراير 2018 04:04 م
ضبط شبكة دعارة بمدينة أسيوط مكونة من 5 اشخاص تتزعمها "وردة " اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط


أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت  حملة مكبرة لضباط مباحث الآداب بمديرية أمن اسيوط اليوم الأحد من ضبط شبكة لممارسة أعمال منافية بالآداب وتسهيل أعمال الدعارة مكونة من 5 أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة قسم أول بمدينة أسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب برئاسة العقيد عبد الغفار محمود من ضبط شبكة لتسهيل أعمال الدعارة تديرها المدعوة س . ع. ح "ساقطة " والشهيرة بـ "وردة" مسجلة آداب ومقيمة منطقة فرب البلد بمدينة أسيوط وهى فى حالة تلبس مع المدعو "م. أ. ع. " تاجر غلال فى وضع مخل بالآداب داخل إحدى غرف الشقة كما تم ضبط كلا من أ . ع. ع. موظف باحدى الشركات و"ر. ب. م " عامل باحد الكافيهات و "ع. ح. ز."  " قواد" داخل الشقة وبحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة محمول.

وبمواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات اعترفوا بممارستهم أعمال منافية للآداب نظير تحصيل مبالغ مالية 400 جنيه لكل شخص نظير تسهيل أعمال الدعارة وممارسة الفجور .

وتم تحرير المحضر اللازم للمتهمين لممارستهم أعمال الدعارة وللمتهم الخامس بإدارة شقة سكنية  فى أعمال منافية للآداب وتسهيل أعمال الدعارة واستقطاب الساقطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


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