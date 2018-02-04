صيادو برج مغيزل يطالبون بإنشاء مكتب للمصايد وتطهير بوغاز رشيد





كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت جمعية الصيادين بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، اجتماعاً بحضور الصيادين، وطالبوا بإنشاء مكتب مصايد خاص بقرية برج مغيزل، وإصدار خطاب إلى الجهات المختصة بالتفتيش على اللايف چاكت وعمل صندوق حديد لحمايه السدارى من الفئران والتلف ويكون فى مكان أمن بعيد عن السرقة.

وطالب الصيادون بإنشاء صندوق زماله للكوارث وتطهير بوغاز رشيد لما يسببه من كوارث للمراكب وتعديل القانون رقم 124لسنه 83ب، بالإكتفاء بدفع غرامه للمركب المخالف، وعدم وقفه وسحب الترخيص، وتكون الغرامة متدرجة، وإنشاء محمية بعمق 5ميل بحرى لتكون مفرخه لزريعة البحر.

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن قرية برج مغيزل مشهورة بأنها القرية المنكوبة لأنها تتعرض لحوادث غرق المراكب وغرق الصيادين بشكل متكرر، وليس لدينا تأمين أو معاشات كما أنه ليست لدينا أى ممثل فى البرلمان، وطلبنا نائب وزير الزراعة منى محرز اكثر من 20 مرة ورفضت مقابلتنا.

يذكر أن حادث غرق مركب الصيد"الحاج نصر"، بالمياه الإقليمية الليبية والذى راح ضحيته 10 صيادين، أثار غضب الصيادين، لعدم الاهتمام الكافى من قبل المسئولين فى وزارة الزراعة والثروة السمكية، فقرروا تحديد مطالبهم ومخاطبة المسئولين لتحقيقها بالطرق القانونية.