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صور.. وزير خارجية أمريكا يؤكد ضرورة إجراء إنتخابات حرة ونزيهة فى فنزويلا

الأحد، 04 فبراير 2018 10:46 م
صور.. وزير خارجية أمريكا يؤكد ضرورة إجراء إنتخابات حرة ونزيهة فى فنزويلا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


بيونس أيرس (أ ش أ)
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أكد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى فنزويلا.

ونقلت شبكة "سى بى إس" الإخبارية الأمريكية عن تيلرسون قوله - فى تصريحات أدلى بها فى الأرجنتين اليوم، إن واشنطن ما زالت تدرس إمكانية فرض قيود على شراء البترول من فنزويلا.

وأضاف أن هناك حاجة لممارسة ضغوط كافية على فنزويلا من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة هناك، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فى إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة هناك.

وأشار تيلرسون الى أنه يرغب أيضا فى البحث عن وسائل كفيلة بتخفيف حدة الأثار السلبية المحتملة لفرض عقوبات أمريكية على فنزويلا، خاصة بالنسبة لمواطنيها وشركات البترول الأمريكية ، فضلا عن الدول الأخرى التى تعتمد على البترول الفنزويلى.

ونوه بأنه ناقش مع المسئولين فى الأرجنتين تشكيل قوة عمل مشتركة لمواجهة تجارة المخدرات والإستعدادات لعقد قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى وقت لاحق من العام الجارى ، واصفا الأرجنتين بأنها واحدة من أقوى أنصار الديمقراطية وسيادة القانون فى العالم.

وكانت الضغوط قد تزايدت على حكومة فنزويلا - ثالث أكبر مصدر للبترول للولايات المتحدة ـ إثر إعلان حكومتها إجراء الإنتخابات مبكرا فى أبريل المقبل فى ظل أوضاع يرى المعارضون أنها تأتى فى صالح الرئيس الحالى نيكولاس مادورو. 

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى

 

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى فى مؤتمر
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى فى مؤتمر

 

ريكس تيلرسون
ريكس تيلرسون

 


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