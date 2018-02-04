صور.. وزيرا القوى العاملة والهجرة يبحثان احتياجات العراق من العمالة المصرية





محمود راغب

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اجتماعا مهما والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتنسيق فيما بين الوزارتين لمتابعة ملف المصريين في الخارج، والاطلاع على بعض القرارات التى تصدر فى بعض دول منطقة الخليج، للنظر عن كثب فى كيفية التعامل مع هذه القرارات من خلال عدة بدائل، حفاظا على أوضاع المصريين وخاصة العمالة.



سعفان ومكرم يبحثان احتياجات العراق من العمالة المصرية لإعادة الإعمار



سعفان ومكرم يبحثان احتياجات العراق من العمالة المصرية لإعادة الإعمار

وقال الوزير عقب الاجتماع في تصريحات صحفية: إنه تم التطرق إلى المرحلة المقبلة فى دول عربية أخرى سوف تشهد طفرة فى زيادة حجم العمالة المصرية، ومنها الدول التى تحتاج إلى إعادة إعمار كالعراق وسوريا، مما يزيد من فرص العمل للمصريين والشركات المصرية خلال الفترة القادمة .



سعفان ومكرم يبحثان احتياجات العراق من العمالة المصرية لإعادة الإعمار

وأكد "سعفان" حرص مصر واستعدادها لتعزيز التعاون مع العراق وتقديم ونقل خبراتها وتسخير جميع الإمكانات والعمالة المصرية المدربة في كافة المجالات لتحقيق التنمية فى العراق والنهوض بالمشروعات المقرر تنفيذها، والاتفاق عليها خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق والمقرر عقده بالكويت فى منتصف الشهر الجارى.