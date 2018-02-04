صور.. ناخبو كوستاريكا يشاركون فى عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

يشارك ناخبو كوستاريكا اليوم الأحد، فى عملية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى وسط جدل بشأن حقوق المثليين.

وقام مؤيدو الأحزاب السياسية المختلفة الأعلام إلى جانب الشارع، خلال الانتخابات الوطنية فى مدينة سان خوسيه.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية أن المغنى والنجم التلفزيونى فابريسيو ألفارادو تقدم على المنافسين الآخرين ال13 فى نتائج استطلاعات الرأى بعدما أعرب عن رفضه لزواج المثليين، والذى يرفضه نحو ثلثى مواطنى كوستاريكا.

ويؤكد القانون فى كوستاريكا أنه حال عدم حصول أى مرشح على 40 % على الأقل من الأصوات فى الانتخابات، ستجرى جولة إعادة فى أول ابريل المقبل.



جانب من تصويت ناخبى كوستاريكا



ناخبو كوستاريكا



جانب من تصويت المرشح الرئاسى لحزب التحرير الوطنى المعارض



المرشح الرئاسى لحزب التحرير الوطنى المعارض أنطونيو الفاريز ديسانتي