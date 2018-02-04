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صور.. ناخبو الإكوادور يواصلون المشاركة فى استفتاء "وضع حد لفترات الرئاسة"

الأحد، 04 فبراير 2018 07:05 م
صور.. ناخبو الإكوادور يواصلون المشاركة فى استفتاء "وضع حد لفترات الرئاسة" استفتاء الإكوادور


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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يواصل الناخبون التصويت فى استفتاء على وضع حد لفترات الرئاسة فى الإكوادور، فيما تشير استطلاعات الرأى إلى أن الناخبين سيؤيدون الأمر على الأرجح بما سيمنع الرئيس اليسارى السابق رافائيل كوريا من العودة إلى السلطة.

جانب من تصويت الناخبين
جانب من تصويت الناخبين

وانتخب مورينو، الذى كان نائبا سابقا للرئيس وهو قعيد على كرسى متحرك، العام الماضى وقال إن التعديل الدستورى سيقوى الديمقراطية فى بلاده الغنية بالنفط.

ويظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة الإكوادور للرأى العام إن نحو 59% يعتزمون تأييد الحد من الفترات الرئاسية مقابل رفض 27% للتعديل الدستورى وهى نتيجة توصلت عدة استطلاعات للرأى إلى ما يقاربها.

اصطفاف الناخبين
اصطفاف الناخبين

ويقول كوريا إن مورينو "خائن" ويسعى للقضاء عليه سياسيا، ويشمل الاستفتاء ستة أسئلة أخرى عن قضايا تتراوح من إجراءات جديدة لمكافحة الفساد إلى الحد من أنشطة التعدين وإنتاج النفط فى المناطق الحساسة بيئيا، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج فى الظهور الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى .

 
جانب من اصطفاف الناخبين
جانب من اصطفاف الناخبين

 

ناخبو الإكوادور
ناخبو الإكوادور

 

ناخبة من الإكوادور
ناخبة من الإكوادور

 

مواطنو الإكوادور
مواطنو الإكوادور

 

مواطنون من الإكوادور
مواطنون من الإكوادور

 

ناخبات الإكوادور
ناخبات الإكوادور

 

جانب من اصطفاف الناخبات
جانب من اصطفاف الناخبات

 

مواطنات الإكوادور
مواطنات الإكوادور

 

مواطن خارج لجنة الاقتراع
مواطن خارج لجنة الاقتراع

 

بطاقات الناخبين
بطاقات الناخبين

 


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