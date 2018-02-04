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الأحد، 04 فبراير 2018 09:04 ص
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صور.. مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف فى أثينا بسبب جزيرتى إيميا

الأحد، 04 فبراير 2018 04:00 ص
صور.. مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف فى أثينا بسبب جزيرتى إيميا مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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المئات من أنصار حزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف فى اليونان، خرجوا فى مظاهرة إلى شوارع العاصمة أثينا فى الذكرى الـ22 لنزاع جزيرتى إيميا المتنازع عليها مع تركيا.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا للتظاهرات الليلية التى رفعت المشاعل واحتشدوا فى الشوارع  خلال الذكرى الـ22 للنزاع على جزيرتى إيميا،  من الجدير بالذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان على جزيرتى إيميا الصغيرتين والجدال بينهما كاد أن يتحول إلى نزاع مسلح عام 1996.

الآلاف يتظاهرون فى أثينا
الآلاف يتظاهرون فى أثينا

 

مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف
مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف

 

مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى
مظاهرة لحزب الفجر الذهبى اليمينى

 


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