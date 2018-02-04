صور..مظاهرة فى مدينة جرادة المغربية لليوم الثانى بعد وفاة شخص داخل منجم





كتب محمود رضا الزاملى – تصوير رويترز

تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثانى على التوالى، فى مدينة جرادة شمال شرق المغرب، وأعُلن الإضراب العام فى المدينة غداة وفاة شخص فى منجم فحم مهجور .

وتجمع المتظاهرون أمام مشرحة مستشفى المدينة للتعبير عن غضبهم بعد وفاة عبد الرحمن زكريا (32 عاما) بعدما علق فى سرداب منجم مهجور، وبوفاته يرتفع إلى 3 عدد ضحايا هذه المناجم المهجورة منذ ديسمبر 2017.

وقال صحفى محلى إنه، "تم نشر عدد كبير من عناصر الأمن أمام المشرحة لمنع السكان من التجمع" مضيفا أنه تم دفن الضحية مساء الجمعة، وبحسب وسائل إعلام محلية فقد نفذ اضراب عام فى المدينة، وشهدت جرادة احتجاجات منذ وفاة شقيقين فى حادث مماثل نهاية العام الماضي.

ويندد المحتجون بـ "التخلي" عن مدينتهم وب "أباطرة الفحم" الذين "يستغلون الوضع"، ويطالبون "ببديل اقتصادي" من المناجم التى اغلقت منذ نهاية تسعينات القرن الماضى وكانت تشكل اساس اقتصاد المدينة.



احتجاجات فى المغرب



أسرة العامل الذى لقى حتفه



المئات يتظاهرون فى المغرب



بكاء أهالى العامل الذى لقى حتفه



مظاهرة فى مدينة جرادة المغربية عقب وفاة عامل داخل منجم