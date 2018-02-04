صور.. مظاهرات فى لوس أنجلوس الأمريكية تطالب بوضع حل دائم لأزمة المهاجرين





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تظاهر المئات فى أنحاء مختلفة من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لمطالبة السلطات الأمريكية بوضع تشريع دائم لحل أزمة المهاجرين فى الولاية، وهاجم المتظاهرون الادارة الأمريكية وانتقدوا طريقة تعاملها مع الأزمة.

ونزل المتظاهرين إلى الشوارع فى أنحاء لوس أنجلوس، السبت، داعين حل أزمة المهاجرين الوافدين للولاية ومطالبين بتحرك لحل أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل دائم.



مظاهرة فى لوس انجلوس



مظاهرات فى لوس أنجلوس الأمريكية



مظاهرات فى لوس أنجلوس الأمريكية تطالب بحل أزمة المهاجرين