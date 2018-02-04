صور.. محافظ مطروح يفتتح معرض الإبداع السنوى لمنطقة مطروح الأزهرية





مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض الإبداع السنوى لمنطقة مطروح الأزهرية، والذى تضمن عدد من المشغولات والابتكارات والوسائل التعليمية ومسرح وكورال.

وأشاد المحافظ، بما تضمنه المعرض من أعمال تؤكد على إبداع معلمى وطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح، وقرر صرف مكافأة لجميع المشاركين فى إقامة المعرض وتنظيمه، مشيرًأ إلى ضرورة التشجيع الدائم على الابتكار والإبداع لجميع طلاب مطروح، وتقديم كافة الدعم الفنى والمادى لهم.

وأكد فى كلمته، أن المعرض الذى نظمته منطقة مطروح الأزهرية، بما تضمنه من أعمال فنية وتعليمية، هو رسالة تأكيد بأن الأزهر سيظل المؤسسة الدينية التاريخية العريقة بوسطيتها وسماحتها، والمسئولة عن نشر تعاليم الدين الإسلامى بقيمه ومثله الصحيحة، مع تحملها لرسالتها بعيدًا عن أى تعصب وتشدد، مع حمايتها للمصريين من محاولات الاستقطاب، من خلال نشر صحيح الدين، والمساهمة بدوره الوطنى بدعم القيادة السياسية الرشيدة فى جعلهم نسيجًا وطنيًا واحدًا.

وأضاف محافظ مطروح، أن العلم هو الركيزة بل هو الأساس لنهضة وتقدم أى دولة، موضحًا أن دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم العام والأزهرى، باعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مشيرًا إلى أن مطروح تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وسواعد وإبداعات أبنائها، خاصة مع ما يتم على أرض مطروح من مشروعات استثمارية وتنموية قومية عملاقة، بفضل رعاية واهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، سواء فى مدينة العلمين الجديدة أو مشروع الضبعة السلمى لتوليد الطاقة ومشروع تنمية غرب مصر، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تم البدء الفعلى فى تنفيذها، والتى كان آخرها التوقيع على 3 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية نحو 71 مليار جنيه، وهى من نتائج مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول الذى عقد فى شهر أكتوبر 2015، بالإضافة إلى إسناد تشغيل مصنع تمور سيوة لإحدى الشركات الإماراتية بحق الانتفاع لمدة 15 سنة باستثمارات 3.3 مليون جنيه سنويا، والتى تعمل جميعها على توفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، وتؤكد أن مطروح أمل مصر وقاطرة التنمية بها.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لجهوده الدائمة فى استكمال مسيرة الأزهر الشريف، والعمل على تطويره وتحفيز دوره الدينى والوطنى، وعلى جهوده ودعمه لدور الأزهر بمطروح خاصة الدور التعليمى، والموافقة على جميع مطالب المحافظة، وكان من بينها الموافقة على أداء طلاب معهد القراءات للامتحانات بمطروح تخفيفًا عليهم من مشقة وتعب السفر للقاهرة، كما قدم المحافظ الشكر والتقدير، لكل القائمين على المعرض، خاصة فضيلة الدكتور سالم عبد العاطى وجميع المعلمين والطلاب متمنيا لهم التوفيق الدائم.

ومن جانبه، أكد النائب سليمان فضل العميرى فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الهيئة البرلمانية بمطروح، أن ما يتم إنجازه على أرض مطروح سواء مشروعات استثمارية وتنموية أو بنية تحتية، لخدمة أبناء المحافظة، ما كان يتم فى هذه الفترة الزمنية القليلة، إلا بتضافر كافة الجهود خلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الذى يقود المحافظة بخطى متسارعة، مع الحفاظ على حقوق أبنائها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتأخذ مطروح مكانتها بين محافظات الجمهورية، بل ولتحتل مكانتها العالمية بإمكانياتها ومواردها ومشروعاتها القومية والتنموية.

وأشار الدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، على دور الأزهر الشريف ومكانته، وأشاد بدعم اللواء علاء أبو زيد لهذا الدور، والذى أسفر عن حصاد منطقة مطروح الأزهرية المراكز الأولى فى عدد من المسابقات الأزهرية على مستوى الجمهورية، فى حفظ القرآن والإنشاد الدينى والشعر وغيره، بالإضافة إلى استلام وتشغيل استراحة بنجر السكر 27 بمركز الحمام، وإنشاء مجمع علم الروم النموذجى بنسبة 99 % بتكلفة 30 مليون جنيه، واستلام معهد زاوية العميد بعد إحلاله وتجديده بمبلغ 5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مجمع الأزهر بالحمام بنسبة 35% بتكلفة 30 مليون جنيه، وإنشاء مجمع الروييسات بنسبة 50 % بتكلفة 25 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مجمع كشوك عميرة بنسبة 10 % بتكلفة 3 ملايين جنيه، وإنشاء استراحات بمنطقة غزالة بنسبة 85% بتكلفة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

حضر افتتاح معرض الإبداع بمنطقة مطروح الأزهرية السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والنائب سليمان فضل العميرى والنائب مهدي العمدة عن الهيئة البرلمانية بمطروح ، والدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الازهرية، و وممثلي الكنيسة بمطروح، العمدة خالد أبو خريطة رئيس رابطة الشباب، و عدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



محافظ مطروح يفتتح معرض الإبداع السنوى لمنطقة مطروح الأزهرية



مشاركة ممثلى الكنيسة بمطروح فى افتتاح معرض المنطقة الأزهرية



محافظ مطروح يتفقد معرض المنطقة الأزهرية



محافظ مطروح يشيد بإبداعات المشاركين فى المعرض



جانب من جولة محافظ مطروح داخل معرض المنطقة الأزهرية



محافظ مطروح يشيد بدور المنطقة الأزهرية والقائمين على المعرض