video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مالطا تستضيف مهرجان القطط العالمى

الأحد، 04 فبراير 2018 10:47 م
صور.. مالطا تستضيف مهرجان القطط العالمى جانب من مهرجان القطط العالمى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

استضافت مالطا مؤخرا مهرجان القطط العالمى، بهدف تشجيع الناس على الاعتناء بهم وتعريف الافراد بأهميتهم .

ونظم المهرجان الاتحاد العالمى للقطط (WCF) وفيه يصطحب مربو القطط قططهم للمشاركة فى فعاليات المعرض وبمشاركة المئات من محبى الحيوانات الأليفة الذين قاموا بتوزيع الأكلات عليهم

 وبدأت إقامة المعرض قبل عدة سنوات، وكانت فى البداية قاصرة على القطط المنزلية فقط، ثم بدأت أن تدخل مسابقات جديدة على المعرض شارك فيها المهتمون بتربية القطط للتوعية بالتعامل مع القطط بشكل عام سواء قطط شارع أو منزلية.

جانب من مهرجان القطط العالمى
جانب من مهرجان القطط العالمى

 

تهذيب شعر قطة
تهذيب شعر قطة

 

تعليق ببيونه فى رقبة قط
تعليق ببيونه فى رقبة قط

 

قطة وعلى رأسها قبعة
قطة وعلى رأسها قبعة

 

قط أسود فى المهرجان
قط أسود فى المهرجان

 

مداعبة إحد ى القطط
مداعبة إحد ى القطط

 

قطة تنظر إلى العدسة
قطة تنظر إلى العدسة

 

رجل يقبل رأس قطة
رجل يقبل رأس قطة

 

قطة ذات عيون زرقاء
قطة ذات عيون زرقاء

 

قطة ترتدى أزياء جميلة
قطة ترتدى أزياء جميلة

 

قطة بيضاء جميلة
قطة بيضاء جميلة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لو بتربى قطط متستهرتش.. خربشتها تنقل مرض البرتونيلات

مالطا

مهرجان القطط العالمى

قطط

مهرجان للقطط فى مالطا



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة