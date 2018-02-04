صور.. مالطا تستضيف مهرجان القطط العالمى

صور.. مالطا تستضيف مهرجان القطط العالمىالأحد، 04 فبراير 2018 10:47 م
جانب من مهرجان القطط العالمى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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استضافت مالطا مؤخرا مهرجان القطط العالمى، بهدف تشجيع الناس على الاعتناء بهم وتعريف الافراد بأهميتهم .
ونظم المهرجان الاتحاد العالمى للقطط (WCF) وفيه يصطحب مربو القطط قططهم للمشاركة فى فعاليات المعرض وبمشاركة المئات من محبى الحيوانات الأليفة الذين قاموا بتوزيع الأكلات عليهم
وبدأت إقامة المعرض قبل عدة سنوات، وكانت فى البداية قاصرة على القطط المنزلية فقط، ثم بدأت أن تدخل مسابقات جديدة على المعرض شارك فيها المهتمون بتربية القطط للتوعية بالتعامل مع القطط بشكل عام سواء قطط شارع أو منزلية.
جانب من مهرجان القطط العالمى
تهذيب شعر قطة
تعليق ببيونه فى رقبة قط
قطة وعلى رأسها قبعة
قط أسود فى المهرجان
مداعبة إحد ى القطط
قطة تنظر إلى العدسة
رجل يقبل رأس قطة
قطة ذات عيون زرقاء
قطة ترتدى أزياء جميلة
قطة بيضاء جميلة
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