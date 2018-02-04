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صور.. شكاوى من مصرف أمام مدرسة بكفر الشيخ يسبب أمراضا للتلاميذ

الأحد، 04 فبراير 2018 02:00 ص
صور.. شكاوى من مصرف أمام مدرسة بكفر الشيخ يسبب أمراضا للتلاميذ مصرف أمام المدرسة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت شكاوى أهالى قرية عزبة سعد الجديدة التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ من تضررهم من مصرف الحاج يوسف وما يحتويه من قاذورات ومخلفات وبعوض وحيات سامة، وذلك المصرف يمر أمام مدرسة عزبة يوسف الجديدة، مما يؤثر سلباً على صحة الطلاب.

قال على مختار محمد عبده، نخشى على الطلاب من المصرف المار من أمام القرية الخالى من المياه وبه المخلفات والقاذورات، ونعتبره مصدر تهديد لهم، فنطالب بتغطية الجزء الواقع أمام المدرسة، حفاظاً على حياة الطلاب.

وأضاف إبراهيم السيد إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، الفصل الدراسى الثانى يبدأ وتبدأ معه مخاوفنا على أطفالنا مثل كل عام، مخاوف من سقوط أحد التلاميذ فى المصرف، أو نقل الأمراض لهم لانتشار البعوض وغيره من ناقلى الأمراض، وكل ما نرجوه من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تغطية 160 مترا فقط من المصرف أمام المدرسة، لنطمئن على أولادنا.

وقال إبراهيم حموده السعدنى، نوجه ندائنا إلى وزير التربية والتعليم وإلى محافظ كفر الشيخ وإلى رئيس مجلس مدينة الحامول، مطالبين بسرعة حل فورى إلى هذا الموضوع الذى بات عبء شديد على أولادنا وعلى أنفوسنا، مؤكداً أن المعاناة التى نعانى منها منذ عدة سنوات،ولكن زاد هذا البلاء بكثافة ولا يريد أحد الحديث عنه فيناشد كل المسؤلين بوضع حل جذرى لهذا المصرف

وأكد المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، حريص على أمن وسلامة الطلاب، وسيتم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع ووضع حل يرضى أهالى الطلاب.


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