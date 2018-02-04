صور.. "سيف الدين" قرية بدمياط تشكو من الإهمال وتدنى الخدمات





دمياط-معتز الشربينى

تعددت شكوى أهالى قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط والبالغ تعداد سكانها تبلغ 38 ألف نسمة من تدنى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالى القرية وخاصة تأخر مشروع الصرف الصحى الذى يخدم القرية منذ ما يقرب من 20 عاما، وكذلك عدم توافر طاقم كاف من الأطباء بالوحدة الصحية وانتشار القمامة بشوارع القرية.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى أهالى القرية الذين يطالبون بسرعة إدارج مشروع الصرف الصحى بالقرية ضمن خطة الاستثمارية للمحافظة وإنجاز أعمال الرصف والنظافة.

يقول أحمد سمير البهنسى أحد أبناء قرية سيف الدين، الوحدة الصحية بالقرية بدون أطباء أو أدوية، مشيرا أن الوحدة الصحية تتكون من خمسة طوابق على أحدث مستوى من المبانى ويوجد بها أكبر جهاز أشعة وغسيل كلوى وسونار ولم نتمكن من توفير طبيب بها لتوفير خدمة الكشف والعلاج لأهالى القرية الذين يضطرون للذهاب يوميا إلى مستشفى الزرقا وفارسكور.

ويضيف هانى بدوى أحد أبناء القرية أن القرية بها مدارس ضمن خطة الأبنية التعليمية يتم إنشاؤها من 6 سنوات ولم تنته حتى الآن، كما تم تجديد مدرسة البنات الإعدادى ولم ينته التنفيذ حتى الآن. كما تم التبرع بقطعتين أرض لإنشاء مدرسة تجريبية ومعهد أزهرى وتم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على إنشائهما وحتى الآن لم يتحرك .

ويضيف نبيل سالم مواطن من أبناء القرية قمنا بتوفير قطعة ارض وإنشاء وحدة مطافى بجانب نقطة شرطة سيف الدين وبنائها بالجهود الذاتية ولم يتم التشغيل حتى الآن رغم الانتهاء من الإنشاءات.

من جانبه قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من تطوير مركز صحة الأسرة بقرية سيف الدين بتكلفة قدرها 5.5 مليون جنيه ليكون مركز متعدد الخدمات والرعاية الصحية ويخدم المركز 18.508 نسمة، وأضاف أنه جارى توفير كادر طبى للعمل بالمركز بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وتلبية لرغبة أهالى القرية.

كما أشار محمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمركز الزرقا أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وبلاطات خرسانية بعدد من شوارع القرية وجارة استكمال باق الأعمال تباعا.















