صور.. ختام فعاليات معرض طلاب القسم الحر بـ"فنون جميلة الزمالك"





كتبت - منى فهمى

اختتمت فعاليات معرض "بداية حرة" بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، لعرض الأعمال الفنية لطلاب الدراسات الحرة بالكلية، حيث افتتح المعرض الدكتور إيهاب عزت، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور طاهر عبدالعظيم، الأستاذ بقسم الديكور، بحضور الدكتورة مروة يوسف، رئيس قسم النحت، والدكتور مراد درويش، المدرس المساعد بالكلية والمسئول عن القسم الحر.

وتنوعت الأعمال ما بين التصوير الزيتى والجدارى والنحت والجرافيك، وشهد المعرض مشاركات من طالبات من 3 دول عربية، وهى السعودية والعراق وسوريا، وشارك فى المعرض 84 فنان وفنانة من مختلف المحافظات، وعلى هامش المعرض تم تنظيم ورشة فنية للفنان محمد الأزهرى.

من جانبها، قالت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، مساء السبت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أننا سعداء بانتساب الطلاب للفنون الجميلة فى القسم الحر، والطلاب المتميزين الموهوبين شاركوا بلوحات فنية رائعة وتابلوهات جميلة ومميزة، وموهبة الرسم بشكل عام هى حالة تعبر عن مخزون الفنان، وطلاب القسم الحر لهم فنهم الذى يميزهم عن غيرهم من الطلاب.

وقال الدكتور ياسر منجى، الأستاذ بقسم الجرافيك والناقد الفنى، أن القسم الحر ساهم فى تخريج النحات عبد البديع عبد الحى، والفنان عمر النجدى، الذى درس به فى الخامسة عشرة من عمره، بتشجيع من الرائد أحمد صبرى، والناقد الدكتور سعد المنصورى، والفنان والأديب أمين ريان. وهذا النشاط ممتد قرابة ثمانين عاماً، ظل خلالها هذا القسم فاعلاً فى تعليم عدد لا حصر له من الفنانين والهواة ومحبى الفنون، فكان جديراً بأن نخصص له هذا المعرض، الذى يُثبِت أن التعليم الأكاديمى الفنى لم يكن فى يومٍ من الأيام نشاطاً فى "أبراج عاجية".

وأكد الدكتور مراد درويش، المدرس المساعد بالكلية والمسئول عن القسم الحر، قائلاً: أنا دايماً بقول أن الفن مش بس للناس اللى حالفها الحظ ودخلوا كليات فنية من خلال التعليم النظامى، بالعكس فرصة تعلم الفـن بتفضل موجودة طالما عندك الدافع والشغف اللى يخليك تجرى ورا حلمك. ودا اللى بشوفه دايماً فى طلبة القسم الحر، اللى بيقتطعـوا جزء كبير من وقتهم عشان يتعلموا حاجة بيحبوها، وحماسهم ده وإحساسهم بالمسئولية تجاه رغبتهم الملحة فى إنهم يبقوا فنانين بتخلى عندهم نهم مستمر للتعلم وإنتاج الفـــن، ومعرض "بداية حرة" تجسيد للمجهود اللى بذلوه خلال فترة دراستهم بالقسم الحر، واستمتعنا بأعمالهم المتميزة.

كما أوضح نشأت عبد المولى، المسئول عن تنظيم معرض "بداية حرة"، أننى أتوجه بخالص الشكر لمجموعة التنظيم المُعاونه فى تنظيم المعرض، نشكرهم على تعبهم وسهرهم، ليتم تنظيم المعرض بأفضل صورة ممكنة.

جدير بالذكر أنه نظم المعرض كل من نشأت عبدالمولى ونوريهان نصير ونرمين بدوى، محمد خلف، حسين جاد، محمد محمود، محمد عمر، رانيا سيف، منى فودة، كريم حسنى، أحمد بيهوفيتش، محمد بيهوفيتش، صلاح عادل، محمد الصايغ، ميرنا جوزيف، هاجر إبراهيم، ندى محسن، نور سالم، نهى رشوان، وماجى الشافعى.























الدكتور طاهر عبد العظيم والدكتور إيهاب عزت وكيل الكلية يفتتحان المعرض



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض طلاب القسم الحر بـفنون جميلة الزمالك