صور.. "ثور هائج" يركل مصارع ويطرحه أرضا فى حلبة المصارعة بكولومبيا

صور.. "ثور هائج" يركل مصارع ويطرحه أرضا فى حلبة المصارعة بكولومبياالأحد، 04 فبراير 2018 06:02 ص
ثور هائج يركل مصارع
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أنقض ثور هائج على مصارع الثيران الكولومبى جيريتا شيكو، خلال حلبة المصارعة فى لاكرينا بولرينج فى ميديلين، وأبرزت الصور التى أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، لحظة سقوط المصارع على الأرض ومحاولات الثور الانقضاض عليه وركله بقدميه الخلفية ثم إصابته .
فيما أظهرت الصور المعاناة التى يلاقيها المصارعين خلال مناورتهم الثور الهائج داخل حلبة المصارعة خاصة بعد وقوعهم على الأرض ومحاولات الثور الفتك بهم .
وتعتبر "مصارعة الثيران"، من أخطر الرياضات على من يمارسونها، إذ أن المصارع لا تتوفر لجسده الحماية الكافية من قرون الثور التى تكون حادة، كما أن الثور يكون قويًا ضخمًا .
إصابة الثور فى ظهره
إصابة المصارع الكولومبى فى حلبة المصارعة
الثور يطرد المصارع خارج حلبة المصارعة
الثور ينقض على المصارع ويلقيه على الارض
المصارع مطروح ارضا
المصارع يبتعد عن قرون الثور
جانب من المواجهه بين المصارع والثور
ركل المصارع وطرحه أرضا
مصارعة الثيران فى كولومبيا
مطاردة ساخنة بين المصارع والثور
مناورة بين أحد المصارعين والثور
مواجهة عنيفة
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