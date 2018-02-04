صور.. تعرف على أنشطة متحف آثار الإسماعيلية لطلاب المدارس والجامعات





الإسماعيلية – جمال حراجى

ننشر أهم المعلومات عن متحف آثار الإسماعيلية لطلاب المدارس والجامعات.

متحف آثار الإسماعيلية من أهم المتاحف الأثرية فى منطقة القناة تم إنشاؤه عام 1911 من قبل الشركة العالمية للملاحة البحرية، وافتتاحه للجمهور فى 13 فبراير 1934. ويضم المتحف 6 آلاف قطعة أثرية من عصور مصر المختلفة بداية بالعصر الفرعونى حتى الوالى محمد على والمعروض من هذه القطع فقط 850 قطعة.

ويوجد بالمتحف حجرة حديثة للتحنيط تضم مومياء فرعونية اكتشفت منذ فترة قريبة بصان الحجر وعمرها 4 آلاف عام، ويتم خلال الحجرة شرح مكونات التحنيط.

وينظم المتحف يوم الأحد من كل أسبوع لقاء يستقبل فيه الأطفال للمشاركة فى أنشطة المتحف التعليمية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويستمر هذا النشاط خلال شهر فترة إجازة نصف العام.

ومن بين الانشطة التعليمية التى يقدمها المتحف مجموعة ندوات تحت عنوان "للإثراء وليس للعداء" حيث تهدف الندوات إلى التعرف على حضارات الشعوب الأخرى، لزيادة المعرفة وتقبل فكرة الاختلاف والتنوع وأول ندوة تخصصت فى الحديث عن "الملابس والأحذية عبر العصور، حيث يتم تناول الملابس منذ العصر المصرى القديم، ثم العصر اليونانى والرومانى والعصر الإسلامى، وعصر محمد على والأزياء فى الحضارة الهندية، من خلال ورشة فنية للمشاركين بالنشاط وأيضا محاضرات مصورة، والتعريف بالأساطير، ومعناها وتأثيرها على الحضارة الفرعونية وتطبيقه من خلال تفقد المعروضات بالمتحف، بالإضافة لورشة رسم على الأسفلت للأطفال المشاركين بالنشاط.































