video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تساقط مكثف للثلوج فوق الكرملين والأماكن العامه بموسكو

الأحد، 04 فبراير 2018 08:02 م
صور.. تساقط مكثف للثلوج فوق الكرملين والأماكن العامه بموسكو تساقط الثلوج فى موسكو


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد، تساقط كثيف للثلوج، حيث شهد مبنى الكرملين الروسى تساقطا مكثفا.

ويواصل مواطنو موسكو حياتهم الطبيعية والذهاب إلى أعمالهم اليومية، رغم انتشار الثلوج فى الأماكن العامه والطرق والكبارى.

وكانت موسكو قد شهدت تساقط كثيف للثلوج مع بداية رأس السنة، مما أدى إلى حدوث حالة من الاختناقات المرورية فى العاصمة الروسية، الأمر الذى تسبب فى ازدحام بلغ ذروته فى الصباح لأول مرة ، وذلك وفقا لخدمة "ياندكس" الشبيهة بمحرك البحث "جوجل". 

 

تساقط الثلوج أعلى الكبارى
تساقط الثلوج أعلى الكبارى

 

تساقط الثلوج أعلى مبنى الكرملين
تساقط الثلوج أعلى مبنى الكرملين

 

تساقط الثلوج فوق الكبارى
تساقط الثلوج فوق الكبارى

 

تساقط الثلوج فى المتنزهات العامه
تساقط الثلوج فى المتنزهات العامه
 
 
مواطنو موسكو
مواطنو موسكو

 

جانب من سير مواطنى موسكو
جانب من سير مواطنى موسكو
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

 

جانب من تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

 

جانب من تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. تساقط الثلوج فى موسكو مع اقتراب رأس السنة الجديدة

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة