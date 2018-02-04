صور.. تساقط مكثف للثلوج فوق الكرملين والأماكن العامه بموسكو

صور.. تساقط مكثف للثلوج فوق الكرملين والأماكن العامه بموسكوالأحد، 04 فبراير 2018 08:02 م
تساقط الثلوج فى موسكو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد، تساقط كثيف للثلوج، حيث شهد مبنى الكرملين الروسى تساقطا مكثفا.
ويواصل مواطنو موسكو حياتهم الطبيعية والذهاب إلى أعمالهم اليومية، رغم انتشار الثلوج فى الأماكن العامه والطرق والكبارى.
وكانت موسكو قد شهدت تساقط كثيف للثلوج مع بداية رأس السنة، مما أدى إلى حدوث حالة من الاختناقات المرورية فى العاصمة الروسية، الأمر الذى تسبب فى ازدحام بلغ ذروته فى الصباح لأول مرة ، وذلك وفقا لخدمة "ياندكس" الشبيهة بمحرك البحث "جوجل".
تساقط الثلوج أعلى الكبارى
تساقط الثلوج أعلى مبنى الكرملين
تساقط الثلوج فوق الكبارى
تساقط الثلوج فى المتنزهات العامه
مواطنو موسكو
جانب من سير مواطنى موسكو
تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج
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