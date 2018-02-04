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صور.. بكاء الرئيس البرازيلى الأسبق أمام الجمهور فى ذكرى وفاة زوجته

الأحد، 04 فبراير 2018 03:01 ص
صور.. بكاء الرئيس البرازيلى الأسبق أمام الجمهور فى ذكرى وفاة زوجته


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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بكى الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام حشد كبير من أنصاره خلال الذكرى الأولى لوفاة زوجته ماريسا ليتيشيا، وأقيم مراسم ذكرى الوفاة  فى ساو باولو.

وفى 3 فبراير 2017، أعلن مستشفى ساو باولو عن وفاة زوجة الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دماغيا ، بعد أن نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بجلطة، وبالرغم من أن ماريسا ليتيسيا روكو، 66 عاما، وتزوج لولا وروكو عام 1974، وكانت السيدة الأولى للبرازيل خلال الفترة من 2003 حتى 2011.

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حزن الرئيس البرازيلى الأسبق فى ذكرى وفاة زوجته

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تأثر الرئيس البرازيلى الأسبق فى ذكرى وفاة زوجته
الرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

 

بكاء الرئيس البرازيلى الأسبق
بكاء الرئيس البرازيلى الأسبق

 

لحظة بكاء الرئيس البرازيلى السابق فى ذكرى وفاة زوجته
لحظة بكاء الرئيس البرازيلى السابق فى ذكرى وفاة زوجته

 


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