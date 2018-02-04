video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بعد 30 سنة من تخرجهم 19 شخصا يلتقطون صور تذكارية داخل مدرستهم بمطروح

الأحد، 04 فبراير 2018 08:19 ص
صور.. بعد 30 سنة من تخرجهم 19 شخصا يلتقطون صور تذكارية داخل مدرستهم بمطروح صورة تجمع تلاميذ الصف الثاني الابتدائي قبل 30 سنة بمطروح


مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

مرت السنوات وفرقت أصدقاء الطفولة من زملاء إحدى المدارس الابتدائية في مطروح، وكان بعضهم يحتفظ بنسخ من صورة تذكارية تجمع 19 تلميذاً، التقطت لهم داخل مدرستهم " عبد المنعم رياض الابتدائية" بقرية القصر غربي مدينة مرسى مطروح، ودفع الحنين إلى الماضي وإلى أصدقاء الطفولة بعض من جمعتهم الصورة، للقاء وإعادة التقاط صورة مماثلة لهم في نفس المكان، بعد مرور أكثر من 30 عاما.


أكد صالح العشيبي أحد الأشخاص الذين جمعتهم الصورة، أنهم  قاموا  بسابقة تعد هى الأولى من نوعها، بتجميع تلاميذ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية بقرية القصر، بدعوة من الصديق عبد الحميد ضاويابوالسويطية، لتجميع كل من كان فى الصورة التى التقطت عام 1986، وتحديداً تلاميذ الفصل الثانى الابتدائى، لافتا إلى أن جميع من الصورة استجابوا للطلب، وتجمعوا داخل المدرسة، ووقفوا فى نفس المكان الذى شهد التقاط الصورة منذ 32 سنة، والتقطوا صورة مماثلة بنفس ترتيب وقوفهم عندما كانوا أطفال.

 وقال "العشيبي": لقد استعدنا مع إعادة التقاط الصور، الذكريات الجميلة التى قضيناها داخل المدرسة التى تخرج من الكثير والكثير من شباب قريتي قرية القصر، وأصبح الآن منهم الأطباء و المهندسين والقانونيين والمحاسبين والصحفيين ورجال الدين، ومنهم من أصبحوا رجال أعمال، وغير ذلك ممن تخرجوا من هذه المدرسة، وشاركنا في الصورة مدرسينا الذين أعطونا الكثير والكثير وعلي رأسهم الأستاذ محمد عبد الغنى الشهير بالجمسي والأستاذ عبدالونيس.


وضمت الصورتين القديمة والحديثة، حسب ترتيب من اليمين وقوف، عبدالمولى حامد بكار وشهرته "صالح بكار" ومجدي مفتاح صابر وشهرته "موالى صابر" وصالح فتح الله عوض "صالح العبس العشيبي" ومحمود ثابت محمود وشهرته "حمادة ثابت" محمد عبد المالك عبد اللطيف"ابوالمسمارية" وعبد الحميد إدريس عبد المالك "خالد زعلوك" وفتحي بشير فيتورى وشهرته "بعبش" وخميس محمود صافى "ويجه الصنقري" وإسماعيل محمد عطية "بوظاوة" عبد الجواد فازع سالم "جويدة السمالوسى"

ويظهر في الصورتين، الجلوس من اليمين، محمد جاد المولى عبد اللطيف "ابوالمسماريه" وسعد عوض سالم "ابوالسويطيه" ومنصور شايخ صابر وشهرته "منصور صابر" وعبد الحميد ضاوي رشيد "نوري ضاوي" صاحب مبادرة إعادة التجمع والتقاط الصورة، أبو بكر عبد الرحمن حميدة "صلاح الزغرات"، وعلى فضل على "زلطة" وحمادة عبد الرزاق عبد الرحيم" وشهرته "الأفغاني"، وإبراهيم محمد جاب الله "صابر"، وعبد الواحد رحومه رواق "عتيق عوانة".


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 61,4%

محافظه مطروح

مطروح

اخبار محافظه مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة