صور.. بعد 30 سنة من تخرجهم 19 شخصا يلتقطون صور تذكارية داخل مدرستهم بمطروح





مطروح – حسن مشالي

مرت السنوات وفرقت أصدقاء الطفولة من زملاء إحدى المدارس الابتدائية في مطروح، وكان بعضهم يحتفظ بنسخ من صورة تذكارية تجمع 19 تلميذاً، التقطت لهم داخل مدرستهم " عبد المنعم رياض الابتدائية" بقرية القصر غربي مدينة مرسى مطروح، ودفع الحنين إلى الماضي وإلى أصدقاء الطفولة بعض من جمعتهم الصورة، للقاء وإعادة التقاط صورة مماثلة لهم في نفس المكان، بعد مرور أكثر من 30 عاما.



أكد صالح العشيبي أحد الأشخاص الذين جمعتهم الصورة، أنهم قاموا بسابقة تعد هى الأولى من نوعها، بتجميع تلاميذ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية بقرية القصر، بدعوة من الصديق عبد الحميد ضاويابوالسويطية، لتجميع كل من كان فى الصورة التى التقطت عام 1986، وتحديداً تلاميذ الفصل الثانى الابتدائى، لافتا إلى أن جميع من الصورة استجابوا للطلب، وتجمعوا داخل المدرسة، ووقفوا فى نفس المكان الذى شهد التقاط الصورة منذ 32 سنة، والتقطوا صورة مماثلة بنفس ترتيب وقوفهم عندما كانوا أطفال.

وقال "العشيبي": لقد استعدنا مع إعادة التقاط الصور، الذكريات الجميلة التى قضيناها داخل المدرسة التى تخرج من الكثير والكثير من شباب قريتي قرية القصر، وأصبح الآن منهم الأطباء و المهندسين والقانونيين والمحاسبين والصحفيين ورجال الدين، ومنهم من أصبحوا رجال أعمال، وغير ذلك ممن تخرجوا من هذه المدرسة، وشاركنا في الصورة مدرسينا الذين أعطونا الكثير والكثير وعلي رأسهم الأستاذ محمد عبد الغنى الشهير بالجمسي والأستاذ عبدالونيس.



وضمت الصورتين القديمة والحديثة، حسب ترتيب من اليمين وقوف، عبدالمولى حامد بكار وشهرته "صالح بكار" ومجدي مفتاح صابر وشهرته "موالى صابر" وصالح فتح الله عوض "صالح العبس العشيبي" ومحمود ثابت محمود وشهرته "حمادة ثابت" محمد عبد المالك عبد اللطيف"ابوالمسمارية" وعبد الحميد إدريس عبد المالك "خالد زعلوك" وفتحي بشير فيتورى وشهرته "بعبش" وخميس محمود صافى "ويجه الصنقري" وإسماعيل محمد عطية "بوظاوة" عبد الجواد فازع سالم "جويدة السمالوسى"

ويظهر في الصورتين، الجلوس من اليمين، محمد جاد المولى عبد اللطيف "ابوالمسماريه" وسعد عوض سالم "ابوالسويطيه" ومنصور شايخ صابر وشهرته "منصور صابر" وعبد الحميد ضاوي رشيد "نوري ضاوي" صاحب مبادرة إعادة التجمع والتقاط الصورة، أبو بكر عبد الرحمن حميدة "صلاح الزغرات"، وعلى فضل على "زلطة" وحمادة عبد الرزاق عبد الرحيم" وشهرته "الأفغاني"، وإبراهيم محمد جاب الله "صابر"، وعبد الواحد رحومه رواق "عتيق عوانة".







