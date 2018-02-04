صور.. اللحظات الأولى بعد مقتل وإصابة 72 شخصا فى تصادم قطارين بأمريكا

صور.. اللحظات الأولى بعد مقتل وإصابة 72 شخصا فى تصادم قطارين بأمريكاالأحد، 04 فبراير 2018 05:33 م
حادث تصادم قطارين بأمريكا
رويترز
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أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطار ركاب بقطار شحن بولاية ساوث كارولينا إلى قتيلين اثنين و70 مصابا، فيما نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية اللحظات الأولى للحادث.
وأوضحت سلطات الإنقاذ -حسبما نقل تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى- أن الإصابات تتراوح بين الجروح السطحية والكسور، فيما كانت الشركة المشغلة لقطار الركاب أفادت بأن التصادم أسفر عن خروج عربة المحرك وعدد من عربات الركاب عن مسارها.
وأضاف التلفزيون أن 139 شخصا بالإضافة إلى ثمانية من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار الذى يعمل بين مدينتى نيويورك وميامى وخرج عن مساره بمدينة كولومبيا.
اللحظات الأولى بعد تصادم قطارين بأمريكا ومقتل وإصابة 72 شخصا
تصادم قطارين بأمريكا ومقتل وإصابة 72 شخصا
جانب من الحادث
جانب من تصادم قطارين بأمريكا ومقتل وإصابة 72 شخصا
حادث تصادم بأمريكا
معاينة الحادث
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