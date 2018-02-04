صور.. اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين بالشرقية

صور.. اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين بالشرقيةالأحد، 04 فبراير 2018 03:00 ص
عمود انارة يهدد حياة الأهالي
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب العديد من المواطنين بقرية سنجها مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد من عمود كهرباء مائل يهدد حياتهم بطريق "سنجها - كفر صقر".
وقال عدد من المواطنين بقرية سنجها: إن العمود مائل منذ فترة، ولم يلتفت إليه أى من القائمين على أعمال الصيانة بإدارة كهرباء كفر صقر، وإنه يشكل خطورة على حياة المارة وخاصة الأطفال، أثناء ذهابهم لمدارسهم سيرا على الأقدام.
وطالب عدد من المواطنين بقرية سنجها، المسئولين بإدارة كهرباء كفر صقر، بمتابعة الأمر، قبل حدوث أى تداعيات بسبب العمود وحرصا على حياة أطفالهم.
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