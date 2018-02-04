صور.. استخراج جثة صياد والبحث عن آخرين من ضحايا مركب "الحاج ناصر"





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت خفر السواحل الليبية بطبرق من انتشال جثمان الصياد حسن مرتضى الشهير بـ"ظاظا" من بين 10 الصيادين الذين غرقوا فى مياه البحر المتوسط بالمياه الإقليمية الليبية لغرق مركب الحاج ناصر الأسبوع الماضى، ونُقل جثمان الصياد للمركز الطبى بطبرق، ومازالت الضفادع البشرية الخاصة بجهاز أمن السواحل طبرق تكثف جهودها للبحث عن جثمانى صيادين من بين ضحايا مركب الصيد .

وشيع الآلاف من أهالى قرى برج مغيزل وخان جنى، ومدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة دفن جثامين 3 صيادين، وسبق دفن 4 جثامين لصيادين خلال الإسبوع الماضى، من ضحايا مركب الصيد .

قال خميس عرفه، عضو مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل، إن القوات البحرية الليبية، تمكنت من انتشال جثة الصياد حسن مرتضى من بين الـ10 صيادين الذين فقدوا فى مياه البحر المتوسط بالمياه الإقليمية الليبية، مؤكداً أن أهالى برج مغيزل يثنون على كل من ساهم فى البحث عن الصيادين ومنهم رجال حرس الحدود والقوات البحرية الليبية، والصيادين برج مغيزل العاملين فى مدينة طبرق لمشاركتهم فى عمليات البحث عن جثامين الشهداء، وللجهات المعنية المصرية.

وأضاف عرفه، لـ"اليوم السابع" أن القوات البحرية الليبية تمكنت من انتشال 8 جثث، وهم محمد حسن السنار، ومحمد المزين، وسمير فهمى محجوب من قرية الجزيرة الخضراء، وعلى إبراهيم الحمار من برج البرلس، ويوسف يسرى السناط من قرية خان الجنى، ومحمد حسن ـحمد محمد البدوى من قرية برج مغيزل، ومحمد أحمد محمد الجارحى، وحسن مرتضى وتم دفن جثمان الصيادين 7 صيادين .

يذكر أن مركب الصيد "الحاج نصر"، انطلقت فى رحلة صيد شرعية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من بوغاز رشيد يوم 7 يناير الماضى، وفى طريق عودتها لمصر من المياه الأقليمية الليبية، تعرضت لسوء أحوال الجوية وتعطل ماتور المركب، واصطدم المركب بصخرة مما أدى لغرقها وتمكن 5 صيادين من الخروج للبر، وتم انتشال 7 جثث ومازال صيادون آخرون فى عتاد المفقودين، وقد خرجت دورية لجهاز أمن السواحل بطبرق للبحث عن باقى أعضاء طاقم مركب الصيد وكانت الدورية تشمل الساحل الممتد من طبرق شرقاً حتى رأس التين غربا وهذه المسافة تقدر بحوالى 180 كيلومترا وكانت الدورية مجهزة بطاقم من الضفادع البشرية للغطس على المركب والبحث عن المفقودين.



حسن مرتضى الصياد الذي استخرجت جثمانه



استخراج جثمان الصياد حسن مرتضى الشهيد بظاظا