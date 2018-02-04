صور.. اتحاد المستثمرين يبحث تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية





كتب - هانى الحوتى - تصوير محمود فخرى

بدأ اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء اليوم الأحد، بمقر الاتحاد فى مصر الجديدة، لمناقشة سبل تحفيز مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إعلان الاتحاد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولى فترة رئاسية ثانية.

ووزع اتحاد المستثمرين، بيانًا ألقاه فريد خميس، جاء فيه إن تأييد رجال الأعمال والمستثمرين للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإدراكهم حجم العطاء الذى قدمه الرئيس لانتشال مصر من الضياع والمؤمرات التى كانت تحاك لها، بالإضافة إلى الجهد العظيم الذى بذله لرفع قدرات مصر الاقتصادية ومن ثم السياسية، مضيفًا أن هناك إنجازات كثيرة تحققت سيقف التاريخ طويلا أمامها، وسيشعر المصريون قريباً بالفخرة والعزة للمستوى المتقدم الذى وصلت إليه مصر.

ووجه الاتحاد رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :"نقف إلى جوارك داعمين ومساندين ليس بالعاطفة فقط، وإنما بالمشاركة لتحقيق أهداف مصر، وما تصبو إليه، وإننا متفائلين مثلك بأن القادم أفضل وقد بدأت بشارات برنامج الإصلاح الاقتصادى".

وعدد اتحاد المستثمرين، أسباب انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وهى أولا الرغبة فى الحفاظ على الاستقرار المتحقق، وثانيًا مواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، وثالثًا تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ورابعًا حماية أمن مصر وأراضيها والثأر لحق الشهداء، وخامسا استكمال تحقيق مطالب المستثمرين التى دعونا إليها، إذ زادت الطاقة الإنتاجية وارتفعت معدلات التصدير، وانخفضت الواردات كما ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وبعث اتحاد المستثمرين، بـ5 رسائل وهى :" أولا إلى شعب مصر، تحملت الكثير، وضربت أعظم الأمثال فى الصبر والجلد، وما تتحمله اليوم سيجنى ثمرته أبناؤكم قريباً والقادم أفضل، وثانيا إلى المستثمرين المصريين يجب علينا أن نتحمل أكثر من غيرنا، وأن ننوب عن المواطن الكادح فى تحمل الأعباء الإضافية للإصلاح الاقتصادى، ودوركم الوطنى يتطلب المزيد من الاستثمار والتوسع فى الصناعات وزيادة الإنتاج، وثالثا إلى المستثمرين العرب والأجانب مصر آمنة ومستقرة وهناك تحسن فى مناخ الاستثمار والدليل المنظمات الدولية تشهد بالإنجاز.

وأضاف "ورابعاً إلى الحكومة العبء كبير والمشكلات متراكمة، استمروا فى جهدكم ونحن ندعمكم، وخامساً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى نثق فى قدرات وندعمك ليس بالعاطفة وإنما بالجهد والعمل".