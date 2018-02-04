صور.. أنصار الرئيس القبرصى يحتفلون بشوارع نيقوسيا بعد فوزه بولاية ثانية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

احتفل أنصار الرئيس القبرصى أناستاسيادس اليوم الأحد، وسط العاصمة نيقوسيا وذلك بعد إعلان فوزه رسميا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية القبرصية.

وحصد أناستاسيادس 55.99 % من الأصوات مقابل 44% لمالاس فيما بلغت نسبة عدم المشاركة فى الاقتراع 26.03%.

وحصل اناستاسيادس على 35.51% من الأصوات فى الجولة الأولى التى جرت فى 28 يناير أما مالاس فحصل على 30.24% فى حين ذهبت بقية الأصوات لمرشحين اتخذوا موقفا أكثر تشدد منهما فيما يتعلق بمحادثات السلام مع القبارصة الأتراك.

وفضل كثير من الناخبين عدم المشاركة إذ بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28%.

وقبرص مقسمة منذ غزو تركى عام 1974 فى أعقاب انقلاب وجيز أوعزت به اليونان، وتستضيف الدولة العضو بالاتحاد الأوروبى واحدة من أقدم مهام حفظ السلام فى العالم فى جنوب الجزيرة التى يعيش القبارصة اليونانيون فى شمالها.



احتفالات أنصار الرئيس القبرصى



جانب من الاحتفالات



مؤتمر للرئيس القبرصى



وصول الرئيس القبرصى



جانب من المؤتمر الصحفى للرئيس القبرصى



أنصار الرئيس القبرصى يرفعون صوره



إشعال الألعاب النارية خلال الاحتفالات



رفع الأعلام خلال الاحتفال