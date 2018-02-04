صور…انحراف سيارة تزويد الطائرات بالمياه فى المطار وإصابة 3 من العاملين





كتب محمد عطية

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، حادث انحراف إحدى سيارات الخدمات الجوية بعد اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى إصابة 3 من العاملين بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أفاد مصدر بالمطار، أنه أثناء اتجاه إحدى سيارات تزويد الطايرات بالمياه، انحرفت السيارة تجاه إحدى المصدات مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وقامت السلطات المختصة بالانتقال إلى مكان الحادث لإعداد التقرير الفنى.