شركة لبنانية تؤكد أهمية استغلال مصر الأمثل للطاقة الشمسية

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أكد نزار يونس الرئيس الفخرى لشركة بوتيك اللبنانية أن استغلال مصر الأمثل للطاقة الشمسية سيساهم فى جعل 80% من صحارى مصر مأهولة بالسكان .

وقال يونس - خلال فعاليات اليوم الثانى لملتقى مصر الثالث للاستثمار الذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية والعربية – إن مصر تمتلك من خلال تواجد الشمس بشكل دائم أهم طاقة فى العالم وأنظفها،مؤكدا أهمية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية ، واصفا أيها بالثورة الكونية الخامسة ، والتى يمكن باستخدامها يتحول النفط والغاز الى مواد أولية .

ودعا إلى التعاون مع مصر وشركاتها فى مجال الطاقة والتى تصل إلى 10% ، مشيرا إلى أن الجزائر ستقوم حاليا ببيع 22 الف جيجاوات إلى أوروبا.

من جانبه ، قال حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكو باور- إيجيبت ، إن هناك طريقتين للتعاقد على مشروعات الطاقة وهى نظام الـ EPC، والذى تقوم الدولة بدفع تكلفة إنشاء المشروع للمقاول من خلال قيامها بعملية الاقتراض لنفسها من الخارج .

وأشار إلى أن النظام الأخر هو الـBOT والذى يقوم القطاع الخاص بتدبير التمويل وبناء وتشغيل المحطة وبيع الكهرباء فى النهاية وإجراء عمليات الصيانة.

وأضاف أمين أن المخاطر الخاصة بالتمويل والإنشاء وتنفيذ المشروع والتشغيل والصيانة فى هذا النظام تقع على عاتق الشركات والمستثمرين وليس على الدولة ، لافتا إلى أن اقتراض الشركات المنفذة للمشروعات لا يؤثر على التصنيف الائتمانى للدولة،وبالتالى هناك حتمية للسير بسرعة كبيرة فى اتجاه هذا النوع من المشروعات.

بدوره ، قال عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة "بى اى سى" الشركة الاستثمارية التابعة لـ " بى إن بى بايباس " السعودية إن مصر تتميز بموقعها الجغرافى وكبر حجم السوق واكتمال المؤسسة القانونية ، مشيدا بالجو الاستثمارى فى مصر .

وأوضح أن هناك محفزات للاستثمار فى مصر من أهمها أمن المستثمر وبشكل كامل ، بالأضلفة إلى احترامها لالتزاماتها التعاقدية فضلا عن الشفافية وأخيرا تحويل سوق الطاقة من حكومى إلى تجارى من خلال اشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع الطاقة و التوزيع .