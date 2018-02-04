شاهد.. أسرة إندونسية تعيش مع تمساح طوله أكثر من مترين ويؤكدون: "أليف"الأحد، 04 فبراير 2018 11:42 م
أسرة إندونسية مع تمساح
كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء
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تعيش أسرة إندونيسية مع تمساح عملاق طوله مترين ونصف، وتتعامل معه على أنه حيوانها الأليف، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
ووفقا لصحيفة "ديلى ميل"، يتناول التمساح الذى يدعى "كوجيك"، ما بين كيلو ونصف إلى خمسة كيلوغرامات من الأسماك يوميا، كما تحرص الأسرة على استحمامه وتنظيفه واللعب معه.
وقال مالك التمساح أنه اشترى التمساح فور ولادته مقابل 1.31 جنيه إسترلينى عام 1997، وكان طوله 25 سم.
ويستطيع الأطفال فى البيت اللعب معه دون أن يؤذيهم، كما شدد مالك التمساح على أنه ليس شرسا أو متوحشا ولم يهاجم أفراد أسرته من قبل.
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