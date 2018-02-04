سوء الأحوال الجوية يؤخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فى المطارات المتجهة اليها تلك الرحلات، وانخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حده الضباب .

وأفاد مصدر ملاحى، بأن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 654 والمتجهة إلى أبوظبى، ورحلة الخطوط العمانية رقم 406 والمتجهة إلى مسقط، ورحلة شركة الخطوط العراقية رقم 102 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة أير كايرو رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب سوء الأحوال الجوية فى تلك المطارات، وارتفاع حده الضباب.