زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تايوان

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تايوانالأحد، 04 فبراير 2018 05:10 م
مقياس ريختر
تايبيه (أ ش أ )
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ضرب زلزال قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، منطقة قبالة ساحل هوالين شرق تايوان.
وأوردت صحيفة "تايوان نيوز" على نسختها الإلكترونية أن زلزالا قويا بلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل هوالين الساعة 9:56 مساء اليوم الأحد، مضيفة أنه تلته عدة توابع بعد دقائق، بعد يوم حافل من النشاط الزلزالى فى أنحاء الجزيرة، وفقا لمكتب المناخ المركزى التايوانى.
وكان مركز الزلزال على بعد 27.8 كيلو متر شمال شرق مقاطعة هوالين على عمق يبلغ 16 كيلو متر.
ولم يُبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات.
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