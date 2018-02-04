"رويترز": البحرين ترحل 8 أشخاص للعراق بعد إدانتهم بالاضرار بالأمن





دبى (رويترز)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد، إن البحرين قامت بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

ويرى نشطاء محليون أن عمليات الترحيل التى جرت الأسبوع الماضى تأتى فى إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة العربية الخليجية الحليفة للغرب والتى تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وأثناء الربيع العربى فى عام 2011 هزت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية فى البلاد للمطالبة بدور أكبر فى إدارة المملكة التى يقودها السنة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات رحلت الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أدنى صدر فى 2012 وجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم وأمر بترحيلهم.

وأضافت أن السلطات رحلت شقيقين يوم 29 يناير، ورحلت شقيقين آخرين فى اليوم التالى ثم رحلت رجلا وزوجته وشقيقيه فى أول فبراير، ولم يكن الشخص التاسع فى البحرين أثناء صدور الحكم.