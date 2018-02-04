رسميا.. إعادة انتخاب الرئيس القبرصى اناستاسيادس لولاية ثانية

رسميا.. إعادة انتخاب الرئيس القبرصى اناستاسيادس لولاية ثانيةالأحد، 04 فبراير 2018 07:45 م
نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصى
نيقوسيا (أ ف ب)
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أعيد انتخاب الرئيس القبرصى المنتهية ولايته المحافظ نيكوس اناستاسيادس، الاحد، لولاية ثانية فى مواجهة المرشح اليسارى ستافروس مالاس، بحسب النتائج النهائية.
وحصد اناستاسيادس 55,99 فى المئة من الاصوات مقابل 44% لمالاس فيما بلغت نسبة عدم المشاركة فى الاقتراع 26,03 فى المئة.
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