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رئيس جورجيا السابق يقود مظاهرة فى كييف للمطالبة باستقالة الرئيس الأوكرانى

الأحد، 04 فبراير 2018 06:22 م
رئيس جورجيا السابق يقود مظاهرة فى كييف للمطالبة باستقالة الرئيس الأوكرانى ميخائيل ساكاشفيلى رئيس جورجيا السابق


كييف (أ ش أ)
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قاد ميخائيل ساكاشفيلى رئيس جورجيا السابق، اليوم الأحد، مظاهرة تضم حوالى 5 آلاف شخص بالعاصمة الأوكرانية "كييف" للمطالبة باستقالة الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو.

وصرح ساكاشفيلى بأن هذه المظاهرة هى بداية لحملة هدفها إزالة النظام الأوكرانى، معتبرا أن استقالة الرئيس بوروشنكو هى الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وكان ساكاشفيلى قاد عدة مظاهرات فى أوكرانيا.

ويذكر أن "شاكاسفيلى" غادر جورجيا فى عام 2013 فى أعقاب مظاهرات دعت للإطاحة به، وتولى بعدها الرئيس الحالى جيورجى مارجفيلاشفيلى رئاسة البلاد، وحرك مكتب المدعى العام تهما جنائية ضده عام 2014 واتهم باختلاس مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة لاستخدامه الشخصي، وسحبت منه الجنسية الجورجية عام 2015 بعد حصوله على جواز سفر أوكرانى.

 


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